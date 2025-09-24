«У него сексуальный интерес ко мне»: Дана Борисова о парне дочери

Диана Кулманакова
Избранник старше Полины на 20 лет.

С кем встречается дочь Даны Борисовой

Дана Борисова о парне дочери: у него сексуальный интерес ко мне

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина обзавелась избранником. Им оказался продюсер Дмитрия Диброва — Артур Якобсон. Теперь звездная мама заявляет, что молодой человек заглядывается не только на свою возлюбленную, но и на нее.

«Мне этот Артур, если честно, не нравится. Потому что… Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ. Не знаю, как об этом потактичнее сказать… То есть, когда он, например, обнимает меня или ее при встрече, то всегда норовит потрогать за какую-нибудь часть тела или слишком крепко обнимает, прижимает к себе», — рассказала она в интервью с изданием StarHit.ru.

Борисова также рассказала, что на дне рождения Полины она подставила Артуру щеку для поцелуя. Однако он оказался не из робкого десятка и чмокнул ее в губы.

Телеведущая подчеркнула, что долго сохраняла молчание, но была вынуждена прокомментировать ситуацию из-за многочисленных вопросов окружающих.

Артур старше Полины на 20 лет. Только недавно звездная наследница переступила порог совершеннолетия.

