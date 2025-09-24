В Тульской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в ДТП с перевернутым автобусом в Тульской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, пострадали не менее пяти человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла на въезде в город Ефремов. В момент происшествия в автобусе находились 15 пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний. Все они обратились за медицинской помощью после аварии.

На опубликованных кадрах с места события видно, как сотрудники экстренных служб работают с опрокинувшимся транспортным средством. Предварительная версия случившегося — водитель автобуса не справился с управлением.

Прокуратура Тульской области начала проверку обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в жилом доме в Тольятти произошел взрыв газовоздушной смеси.

В целях безопасности из здания эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. Для жителей был подготовлен пункт временного размещения на базе местной школы. К месту происшествия направили два автобуса для перевозки и обогрева людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.