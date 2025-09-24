Танкеры ЕС все еще продолжают перевозить российскую нефть

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Новый ценовой потолок не стал для Европы преградой.

Страны Евросоюза продолжают перевозить российскую нефть

Фото: www.globallookpress.com/Michael Dietrich

Танкеры ЕС не перестали перевозить российскую нефть, несмотря на ограничения в виде санкций. Об этом сообщает EADaily.

В сентябре в силу вступили новые ограничения на экспорт российской нефти, установленные Евросоюзом и Великобританией. Теперь максимальная цена для третьих стран составляет 47,6 долларов за баррель, что ниже предыдущего уровня в 60 долларов.

Тем не менее средняя стоимость популярного сорта Urals, вывозимого из балтийских и черноморских портов, превышает 56 долларов за баррель, что говорит о том, что танкеры продолжают свою работу. Хотя их количество сократилось, они по-прежнему составляют около 15% от общего числа судов, занимающихся перевозкой.

По данным АИС (Автоматическая идентификационная система) судов, на данный момент в рейсах задействовано не менее 39 танкеров, принадлежащих греческим судовладельцам. Эти суда способны перевозить почти 36 миллионов баррелей нефти на два миллиарда долларов. Основными направлениями поставок остаются Индия, Китай и Сингапур, а время в пути составляет около четырех недель.

Интересно, что многие европейские танкеры начали перевозить выгодное им российское сырье уже после введения новых ограничений.

Снижение числа танкеров может быть связано с различными факторами, включая санкции США против так называемого серого флота, который активно занимается перевозкой российской нефти. Однако Вашингтон не присоединился к новым ограничениям, что создает дополнительные возможности для европейских компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Запад не сможет присвоить замороженные российские активы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


