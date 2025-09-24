ВСУ ударили по центру Новороссийска: есть жертвы

ВСУ ударили по центру Новороссийска

Вооруженные силы Украины ударили по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — говорится в публикации Telegram-канала.

По словам главы региона, на данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

Специальные службы переведены в режим повышенной готовности. Отражение атак украинских боевиков продолжается.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться дома по возможности. Главе Новороссийска Андрею Кравченко было поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь.

