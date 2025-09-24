ВСУ ударили по центру Новороссийска: есть жертвы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Повреждено пять жилых домов.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Вооруженные силы Украины ударили по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — говорится в публикации Telegram-канала.

По словам главы региона, на данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

Специальные службы переведены в режим повышенной готовности. Отражение атак украинских боевиков продолжается.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться дома по возможности. Главе Новороссийска Андрею Кравченко было поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь.

