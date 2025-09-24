Российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Атака была зафиксирована над несколькими регионами и акваторией Черного моря.

Где уничтожили беспилотники боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 23 на 24 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 70 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины. Инциденты произошли в период с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО были сбиты беспилотники над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 23 сентября российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 69 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих боевикам Вооруженным силам Украины.

По информации Министерства обороны, беспилотные аппараты были нейтрализованы в воздушном пространстве над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями. Также воздушные цели были уничтожены в небе над Московским регионом и над Республикой Крым.

