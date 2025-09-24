Надежда в стихах: Лариса Рубальская о пророческой силе поэзии

Мария Гоманюк
За собой знаменитость замечала предсказание будущего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Лариса Рубальская: даже в грустные стихи добавляет мотив надежды

Всем стихам присуще определенное настроение, заложенное автором, а некоторые читатели могут считать его пророческим. Об этом в беседе с «Известиями» поделилась поэтесса Лариса Рубальская.

Как отметила Рубальская, в своем творчестве она старается оставлять светлый посыл, который поможет сохранить позитивный настрой. Даже самые грустные произведения поэтесса заканчивает строками надежды.

«Любая самая горестная история, о которой я говорю, заканчивается либо надеждой, либо как-то счастливо. Я не даю возможность повиснуть этому горю и несчастью, что в стихах, что в жизни», — пояснила она.

Отвечая на вопрос о том, не замечала ли она за собой способности предвидеть будущее, Рубальская отреагировала положительно. По ее мнению, такое бывает у каждого человека и такое стечение обстоятельств, скорее всего, просто совпадение.

«Иногда ощущения сбываются. Но я не придаю этому значения», — отметила она.

Рубальская родилась в Москве в семье учителя труда и завхоза. В школе занятия казались Ларисе скучными. Однако она с самого детства обожала книги, читала их с ранних лет и сочиняла рифмы.

Сегодня поэтессе исполнилось 80 лет. Ее стихи давно стали частью золотого фонда отечественной эстрады. Они звучали в исполнении Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Татьяны Овсиенко, Иосифа Кобзона, Александра Малинина и многих других артистов.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о вкладе Рубальской в музыку.

