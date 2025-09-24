В Геленджике объявлена опасность атаки безэкипажных катеров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Об этом проинформировали граждан местные власти.

Угроза атаки безэкипажных катеров в Геленджике сегодня

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Геленджике — угроза атаки безэкипажных катеров со стороны украинских боевиков. Закрыт выход в море всех плавсредств, сообщили в администрации города.

«Рекомендуем покинуть пляжи и набережную. Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж», — говорится в сообщении.

Также власти призывают во время угрозы атаки не подходить к окнам, если вы находитесь дома.

Ранее 24 сентября в результате удара дронами ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека и еще шесть получили ранения. Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться дома по возможности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе.

