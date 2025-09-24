Женщина сожгла соседку после ссоры в Подмосковье

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном Воскресенске задержана 45-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей 47-летней соседки путем поджога. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, вечером 23 сентября между женщинами произошел конфликт. После ссоры подозреваемая принесла канистру с горючей жидкостью, облила дверь квартиры соседки и подожгла ее. В результате пожара хозяйка квартиры погибла, ее тело с признаками термических повреждений было обнаружено после тушения возгорания.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли канистру с остатками топлива, записи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей. На кадрах видно, как задержанная подходит к квартире с канистрой в руках. В ее жилище проведен обыск, назначен ряд судебных экспертиз.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец убил трехлетнюю дочь и выбросил ее тело в реку под Краснодаром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
«Сложновато было»: SНАМАN рассказал о своем выступлении на «Интервидении»
22:16
Трасса «Таврида» соединит Запорожскую область и Крым
22:07
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из Геленджика, Сочи и Краснодара
21:46
Внук обезглавил бабушку и пнул ее голову так, будто это был футбольный мяч
21:18
МИЦ «Известия» признан лидером среди медиахолдингов в рейтинге платформы «Дзен»
21:08
Женщина сожгла соседку после ссоры в Подмосковье

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео