Женщина сожгла соседку после ссоры в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске задержана 45-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей 47-летней соседки путем поджога. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, вечером 23 сентября между женщинами произошел конфликт. После ссоры подозреваемая принесла канистру с горючей жидкостью, облила дверь квартиры соседки и подожгла ее. В результате пожара хозяйка квартиры погибла, ее тело с признаками термических повреждений было обнаружено после тушения возгорания.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли канистру с остатками топлива, записи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей. На кадрах видно, как задержанная подходит к квартире с канистрой в руках. В ее жилище проведен обыск, назначен ряд судебных экспертиз.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.

