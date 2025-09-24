Смело грызите: сколько можно съедать семечек за раз

Диетолог Поляков: 25 граммов семечек можно есть за раз без вреда для здоровья

Норма безопасной для организма одной порции подсолнечных семечек составляет 20-25 граммов. Об aif.ru сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам эксперта, именно такое количество очищенных, обжаренных семян и орехов безвредно для человеческого организма.

Кроме того, Поляков дополнил, что есть исключение в виде тыквенных семечек: доза этого вида семян может быть увеличена в два раза.

«Если речь идет про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 граммов за один прием», — уточнил специалист.

Также эксперты сообщают, что регулярное употребление семечек снижает риск развития онкологических заболеваний на 30% и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Благодаря оптимальному сочетанию жирных кислот в семечках нормализуется уровень холестерина, а высокое содержание магния делает семена подсолнуха натуральным средством от стресса. Они особенно полезны при повышенных умственных нагрузках. Более того, входящий в их состав цинк и комплекс витаминов группы В улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

