Смело грызите: сколько можно съедать семечек за раз

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 38 0

Как понять, что нужно остановиться?

Безопасная суточная норма семечек

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Поляков: 25 граммов семечек можно есть за раз без вреда для здоровья

Норма безопасной для организма одной порции подсолнечных семечек составляет 20-25 граммов. Об aif.ru сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам эксперта, именно такое количество очищенных, обжаренных семян и орехов безвредно для человеческого организма.

Кроме того, Поляков дополнил, что есть исключение в виде тыквенных семечек: доза этого вида семян может быть увеличена в два раза.

«Если речь идет про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 граммов за один прием», — уточнил специалист.

Также эксперты сообщают, что регулярное употребление семечек снижает риск развития онкологических заболеваний на 30% и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Благодаря оптимальному сочетанию жирных кислот в семечках нормализуется уровень холестерина, а высокое содержание магния делает семена подсолнуха натуральным средством от стресса. Они особенно полезны при повышенных умственных нагрузках. Более того, входящий в их состав цинк и комплекс витаминов группы В улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как провести полноценный детокс организма после лета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом
23:52
«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
23:12
В Сочи ограничили доступ к пляжам на фоне атак БПЛА
23:00
Опасная чашка чая: кому может навредить любимый напиток
22:40
Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море
22:40
Смело грызите: сколько можно съедать семечек за раз

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео