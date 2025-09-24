Полина Гагарина не справилась со домашним заданием дочери по математике

Певица Полина Гагарина в шоке от школьных заданий своей восьмилетней дочери Мии. Эмоциями по поводу такого опыта она поделилась с подписчиками в личном блоге.

Артистка решила помочь сделать дочке домашнее задание по математике для второго класса, но затея эта оказалась сложнее, чем она думала. В порыве нахлынувших чувств певица взяла в руки телефон и записала видеообращение.

«От математики я в ужасе! Я только с пятого раза поняла, о чем речь», — сказала певица.

С русским языком, судя по всему, у дочки знаменитости дела обстоят лучше. Мия старательно выводила буквы в тетради, а ее мама наблюдала за всем процессом. При этом на все вопросы ребенка она отвечала лишь: «Подумай».

Школьная программа тяжело дается не только Полине Гагариной. Народный артист РФ Филипп Киркоров также в шоке от школьной программы. В случае с ним, сложности возникли во время изучения учебника математики за пятый класс.

«Как это помещается в голове у детей?» — недоумевал артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Так как математика дается Киркорову с большим трудом, он решил не помогать с уроками своим детям — дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Артист заявил, что он после окончания школы получил золотую медаль, но сейчас не представляет, как ему это вообще удалось.

