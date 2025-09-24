«Я в ужасе!» — Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Математика за второй класс оказалась не такой простой.

Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полина Гагарина не справилась со домашним заданием дочери по математике

Певица Полина Гагарина в шоке от школьных заданий своей восьмилетней дочери Мии. Эмоциями по поводу такого опыта она поделилась с подписчиками в личном блоге.

Артистка решила помочь сделать дочке домашнее задание по математике для второго класса, но затея эта оказалась сложнее, чем она думала. В порыве нахлынувших чувств певица взяла в руки телефон и записала видеообращение.

«От математики я в ужасе! Я только с пятого раза поняла, о чем речь», — сказала певица.

С русским языком, судя по всему, у дочки знаменитости дела обстоят лучше. Мия старательно выводила буквы в тетради, а ее мама наблюдала за всем процессом. При этом на все вопросы ребенка она отвечала лишь: «Подумай».

Школьная программа тяжело дается не только Полине Гагариной. Народный артист РФ Филипп Киркоров также в шоке от школьной программы. В случае с ним, сложности возникли во время изучения учебника математики за пятый класс.

«Как это помещается в голове у детей?» — недоумевал артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Так как математика дается Киркорову с большим трудом, он решил не помогать с уроками своим детям — дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Артист заявил, что он после окончания школы получил золотую медаль, но сейчас не представляет, как ему это вообще удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о разрыве отношений балерины Анастасии Волочковой с дочерью в день ее 20-летия. Слухи о разладе в семье появились после новостей о том, что Ариадна не пригласила мать на свою свадьбу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Вслед за Макроном: полиция в Нью-Йорке остановила делегацию Эрдогана из-за Трампа
19:15
Танкеры ЕС все еще продолжают перевозить российскую нефть
19:08
Производители видеоигр и аниматоры смогут получить налоговые льготы от «Сколково»
19:01
От них одни проблемы: эксперт назвал неудачные модели Honda на вторичном рынке
18:46
В Центробанке заявили о необходимости пауз в работе по снижению ключевой ставки
18:36
«Лучшие друзья навсегда»: в Вашингтоне установили скульптуру Трампа и Эпштейна

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео