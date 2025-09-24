В Центробанке заявили о необходимости пауз в работе по снижению ключевой ставки

Евгения Алешина
Евгения Алешина

В пресс-службе регулятора отмечают, что при смягчении денежно-кредитной политики нужен осторожный подход.

Центробанк РФ о снижении ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Центральному Банку (ЦБ) РФ могут потребоваться паузы в работе по снижению ключевой ставки. Такая информация появилась  на сайте регулятора.

«Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки», — говорится в документе.

При этом важными показателями являются устойчивость замедления инфляции и динамика инфляционных ожиданий, так как исходя из них в дальнейшем будут приниматься решения по ключевой ставке.

В пресс-службе ЦБ России отмечают, что при смягчении денежно-кредитной политики нужен осторожный подход. Уточняется, что для возвращения инфляции к цели, намеченной на 2026 год, Банк России будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий.

Пока что Центробанк сохраняет прогноз о том, что по итогам 2025 года инфляция в стране снизится до 6-7% и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что означает понижение ключевой ставки ЦБ до 17%.

