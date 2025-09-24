В Центробанке заявили о необходимости пауз в работе по снижению ключевой ставки

В пресс-службе регулятора отмечают, что при смягчении денежно-кредитной политики нужен осторожный подход.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Центральному Банку (ЦБ) РФ могут потребоваться паузы в работе по снижению ключевой ставки. Такая информация появилась на сайте регулятора.
«Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки», — говорится в документе.
При этом важными показателями являются устойчивость замедления инфляции и динамика инфляционных ожиданий, так как исходя из них в дальнейшем будут приниматься решения по ключевой ставке.
В пресс-службе ЦБ России отмечают, что при смягчении денежно-кредитной политики нужен осторожный подход. Уточняется, что для возвращения инфляции к цели, намеченной на 2026 год, Банк России будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий.
Пока что Центробанк сохраняет прогноз о том, что по итогам 2025 года инфляция в стране снизится до 6-7% и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году.
