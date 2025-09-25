Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» на экраны вышел 6 июля 1994 года. С этой даты прошел уже 31 год. Картина рассказывала историю простодушного парня, который оказался в центре важнейших событий американской истории.

Форрест, добрый и справедливый, несмотря на насмешки, сумел пройти путь от мальчика с особенностями до героя войны, преуспевающего бизнесмена и семьянина. А еще он буквально пробежал через всю страну.

Драма собрала более 678 миллионов долларов в прокате и получила шесть «Оскаров» — в том числе за лучший фильм. К этому добавились три «Золотых глобуса», BAFTA, две премии «Сатурн» и награда Гильдии киноактеров.

Том Хэнкс — Форрест Гамп

Главную роль исполнил Том Хэнкс. К началу съемок он уже был востребованным актером — у него за плечами были «Всплеск», «Большой», «Неспящие в Сиэтле» и «Филадельфия», за которую он впервые получил «Оскар». «Форрест Гамп» принес ему вторую статуэтку и сделал одним из самых узнаваемых артистов Голливуда.

За последующие три десятилетия Хэнкс только укрепил свой статус. В его коллекции — новые «Золотые глобусы» и премии «Эмми». Зрители помнят его по фильмам «Аполлон 13», «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал», «Код да Винчи» и многим другим. Неудачей стала лишь роль в байопике «Элвис», за которую актеру достались две «Золотые малины».

По данным IMDb, в 2019 году Том Хэнкс входил в тройку самых популярных актеров США. Состояние артиста в 2023-м оценивалось примерно в 400 миллионов долларов.

Хэнкс женат на актрисе Рите Уилсон с 1988 года, у пары двое сыновей. От первого брака с актрисой Самантой Льюис у актера есть еще сын и дочь.

www.globallookpress.com/ Photo Image Pressадр; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Робин Райт — Дженни Каррен

К моменту съемок «Форреста Гампа» в фильмографии Робин Райт было всего несколько проектов. Первая известность пришла к ней с сериалом «Санта-Барбара», где роль Келли Кэпвелл принесла актрисе три номинации на премию «Эмми». На съемках этого проекта она познакомилась с будущим мужем Дэйном Уизерспуном.

Роль Дженни — подруги детства Форреста, ставшей матерью его сына, — сделала Райт узнаваемой во всем мире. Позже были драма «Белый олеандр», спортивный байопик «Человек, который изменил все». Вторую волну популярности ей принес сериал «Карточный домик», где после ухода из проекта Кевина Спейси именно ее героиня Клэр Андервуд стала по сюжету президентом США (актриса первоначально играла роль первой леди страны. — Прим. ред.).

В личной жизни Райт было немало испытаний. Она много лет прожила с кинорежиссером Шоном Пенном, от этого союза родились сын и дочь. Затем состоялся брак с менеджером Saint Laurent Климентом Жиро, завершившийся разводом в 2022 году.

www.globallookpress.com/ IMAGO/Lionel Guericolas/MPP/Star; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Салли Филд — миссис Гамп

Салли Филд досталась роль матери Форреста, женщины, готовой на все ради сына. На тот момент актриса уже имела две премии «Оскар», «Золотые глобусы» и награду Каннского фестиваля. Ее фильмография включала «Стальные магнолии» и «Миссис Даутфайр».

В дальнейшем Филд продолжила активно сниматься. Она исполнила роль тети Мэй в экранизациях «Человека-паука» с актером Томом Холландом, а также появилась в комедии «80 для Брэди» вместе с Джейн Фондой, Лили Томлин и Ритой Морено.

www.globallookpress.com/ IMAGO/Lionel Guericolas/MPP/Star; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Гэри Синиз — лейтенант Дэн Тейлор

Работа над образом лейтенанта Дэна принесла Синизу номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Позже он сыграл с Томом Хэнксом в «Аполлоне 13» и «Зеленой миле».

Широкая публика запомнила актера по сериалу «CSI: Место преступления — Нью-Йорк», где он девять сезонов играл детектива Мака Тейлора.

В 2003 году Синиз создал музыкальную группу Lt. Dan Band, названную в честь его культового персонажа. В личной жизни актер уже более 40 лет связан узами брака с актрисой Мойрой Харрис, у них трое детей.

www.globallookpress.com/ Billy Bennight; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Майкелти Уильямсон — Бенджамин Бьюфорд Блю или «Бабба»

Карьеру Майкелти Уильямсон начал с эпизодов в телесериалах, а в кино дебютировал в конце 1970-х. Роль Баббы в «Форресте Гампе» принесла ему известность и номинацию MTV в категории «Прорыв года».

Фильмография актера насчитывает более сотни работ. Уильямсон трижды был женат, у него трое детей от разных браков.

www.globallookpress.com/ Billy Bennight; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Хейли Джоэл Осмент — Форрест Гамп-младший

Съемки «Форреста Гампа» стали экранным дебютом Осмента — на тот момент ему было всего пять лет. До этого мальчик успел сняться лишь в рекламе пиццы, где его заметил Роберт Земекис и пригласил в свой проект. В итоге Осмент сыграл сына Форреста и Дженни — умного и трогательного мальчика, которого зрители запомнили надолго.

После этой работы карьера Осмента быстро пошла в гору. Уже вскоре он получил главную роль в драме «Богус» вместе с Вупи Голдберг и Жераром Депардье. А настоящий успех пришел к нему в 11 лет, когда юный актер был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Шестое чувство», где играл вместе с актером Брюсом Уиллисом. Осмент стал одним из самых молодых претендентов на заветную статуэтку в истории Американской киноакадемии.

В подростковом возрасте Осмент сыграл в лентах «Заплати другому», «Искусственный разум» и «Лики смерти». Однако со временем предложения главных ролей стали редкостью.

Позже актер вернулся к сериалам и озвучке. Так он присоединился к актерскому составу второго сезона «Уэнсдэй» от Netflix. О личной жизни Осмента почти ничего не известно.

www.globallookpress.com/ IMAGO/Ron Adar; Кадр из х/ф «Форрест Гамп». реж.: Роберт Земекис, 1994 г.

Топ-5 интересных фактов о фильме «Форрест Гамп»

Актерская импровизация

Фразу Форреста «Меня зовут Форрест Гамп. Люди называют меня Форрест Гамп» Том Хэнкс сказал, отклонившись от текста сценария. Режиссер Роберт Земекис оценил этот момент и оставил его в фильме.

Персонаж Элвиса Пресли

Известный голливудский актер Курт Рассел озвучил молодого Элвиса, который, по сюжету картины, стал популярным, имитируя танцевальные движения Форреста.

Исторический забег

Сцена, где Форрест бегает по всей Америке, основана на реальной истории забега Луиса Майкла Фигероа, который в 1982 году преодолел путь из Нью-Джерси в Сан-Франциско.

Книга и фильм

Хотя фильм является адаптацией романа Уинстона Грума, сюжет картины значительно отличается от оригинала. В книге Форрест изображен не таким добродушным, а его история отличается от того, что показано в фильме. В частности, литературный персонаж побывает в космосе.

Безумная популярность

В Индии был снят ремейк «Форреста Гампа». Версия картины называется «Лаал Сингх Чаддха». Ремейк вышел на экраны в 2022 году. Главную роль в фильме исполнил популярный индийский актер Аамир Кхан.

