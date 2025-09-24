Взрыв произошел в отделении почты в Петербурге

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 54 0

Из здания эвакуировали десять человек.

Взрыв самодельного устройства в отделении почты Петербурга

Фото: 5-tv.ru

В отделении почты на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным источника, мужчина пришел в почтовое отделение с пятью посылками и отправил их на свое имя, на разные адреса в Татарстан. Одна из них, по предварительным данным, и взорвалась.

Из здания эвакуировали десять человек. На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Тольятти. Несущие конструкции здания не пострадали, однако оказались разрушены межкомнатные перегородки в трех квартирах.

В целях безопасности из здания эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. К ликвидации последствий происшествия привлекли 60 человек и 21 единицу техники. 

