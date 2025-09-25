Семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на новую выплату в 2026 году

С 1 января 2026 года в России планируют ввести семейную налоговую выплату для родителей с двумя и более детьми. В беседе с URA.RU заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Михаил Гусев прокомментировал проект бюджета на 2026–2028 годы.

По его словам, для семей с детьми любая финансовая поддержка является положительным моментом.

«Новая выплата положительно отразится на доходах россиян. По статистике, чем больше детей в семье, тем ниже уровень доходов. Поэтому любая поддержка семей с детьми — это, конечно, положительно», — заявил Гусев.

Ежегодная финансовая помощь будет представлена в виде выплаты в размере семи из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она предназначена для работающих родителей (или опекунов) с двумя и более детьми. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточного минимума на человека.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, выплату смогут получить работающие родители, воспитывающие детей до 18 лет и до 23 лет, если один из детей продолжает обучение по очной форме в образовательной организации.

«То есть до семи процентов НДФЛ за год можно вернуть назад. Это достаточно весомая выплата получается», — отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Для этого с 1 июня по 1 октября 2026 года необходимо будет подать декларацию на получение выплаты в Социальном фонде.

По оценкам Министерства финансов, на помощь смогут претендовать около четырех-пяти миллионов семей — порядка десяти миллионов детей.

