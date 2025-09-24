Десять триллионов рублей направят на поддержку семей с детьми

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Часть средств направят на ипотеку и единовременные выплаты многодетным родителям.

Как будут поддерживать семьи с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В новом бюджете России на ближайшие три года предусмотрено десять триллионов рублей для поддержки семей с детьми. Значительная часть суммы направлена на улучшение жилищных условий и снижение налоговой нагрузки для малообеспеченных граждан.

Более двух триллионов рублей планируют выделить на жилищные программы. В частности, около 1,8 триллиона рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми. Дополнительно свыше 300 миллиардов рублей заложено на единовременные выплаты многодетным родителям в размере 450 тысяч рублей для частичного погашения ипотечного кредита.

С 2026 года для малообеспеченных семей, где воспитываются двое и более детей, будет введена ежегодная выплата. Она позволит компенсировать часть уплаченного НДФЛ, фактически снижая ставку налога с 13 до 6%.

Программа материнского капитала продлится до 2030 года. Она будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Также появится возможность использовать остаток средств без строгого целевого назначения.

