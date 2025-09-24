«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из Геленджика, Сочи и Краснодара

Российская пассажирская авиационная компания «Аэрофлот» сообщила об изменениях в расписании рейсов в и из Геленджика, а также Сочи и Краснодара. Причина — временные ограничения в воздушном пространстве.

«Аэрофлот вынужденно корректирует расписание рейсов. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны», — уточнили в авиакомпании.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает возврат средств или переоформление билетов на следующие доступные рейсы. Отслеживать текущее состояние рейсов можно на информационном онлайн-табло в аэропортах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи власти приняли 24 сентября решение эвакуировать отдыхающих с пляжей в связи с угрозой атак безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря со стороны противника.

