На Камчатке 12-летний школьник смог спастись после нападения медведя

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

После встречи с хищником у мальчика диагностировали сотрясение мозга.

Что произошло с мальчиком на Камчатском крае

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС

По данным информационного агентства, школьник столкнулся с диким зверем на улице и, испугавшись, бросился бежать. По его словам, он слышал тяжелое дыхание зверя за спиной, однако оглянуться не осмелился.

В какой-то момент медведь догнал мальчика и ударил лапой по его рюкзаку, из-за чего подросток упал и ударился головой об асфальт. Чтобы спастись, школьник притворился неживым. Когда он понял, что угроза миновала, самостоятельно добрался до дома, где рассказал матери о произошедшем.

Мать подростка незамедлительно вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Женщина рассказала, что на рюкзаке сына осталась дыра от когтей зверя, а удар был настолько сильным, что погнул футляр от очков, находившийся в ранце ребенка.

По последним данным, хищника застрелили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Камчатке тот же медведь напал на женщину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Она становится мужчиной»: в какой момент женский организм может сам «поменять» пол
7:30
Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
На Камчатке 12-летний школьник смог спастись после нападения медведя
7:12
Так обучают разведчиков: как заговорить на любом иностранном языке
6:50
Власти Латвии усиливают гонения на русский язык
6:50
Все больше украинских депутатов недовольны Зеленским

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Взрыв произошел в отделении почты в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео