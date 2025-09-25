На Камчатке 12-летний школьник смог спастись после нападения медведя

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС

По данным информационного агентства, школьник столкнулся с диким зверем на улице и, испугавшись, бросился бежать. По его словам, он слышал тяжелое дыхание зверя за спиной, однако оглянуться не осмелился.

В какой-то момент медведь догнал мальчика и ударил лапой по его рюкзаку, из-за чего подросток упал и ударился головой об асфальт. Чтобы спастись, школьник притворился неживым. Когда он понял, что угроза миновала, самостоятельно добрался до дома, где рассказал матери о произошедшем.

Мать подростка незамедлительно вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Женщина рассказала, что на рюкзаке сына осталась дыра от когтей зверя, а удар был настолько сильным, что погнул футляр от очков, находившийся в ранце ребенка.

По последним данным, хищника застрелили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Камчатке тот же медведь напал на женщину.

