«Теперь нас пятеро»: у Тодоренко и Топалова родился третий ребенок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Телеведущая неоднократно заявляла о желании иметь большую семью.

У Тодоренко и Топалова родился третий ребенок

Фото: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У Тодоренко и Топалова родился третий ребенок

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Об этом 35-летняя многодетная мать сообщила о пополнении в социальных сетях, опубликовав фотографию с ручкой новорожденного.

«Теперь нас пятеро. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя», — написала Тодоренко, поблагодарив поклонников за поддержку.

Пара уже воспитывает двух сыновей — семилетнего Михаила и трехлетнего Мирослава. Ранее Тодоренко неоднократно заявляла о желании иметь большую семью.

«Но все равно хочется детей. Много! Мы с Владом целый детский сад завели бы, только волю дай», — делилась она.

Регина Тодоренко и Влад Топалов — известная супружеская пара в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2018 году и в 2019-м провели роскошную свадебную церемонию в Италии. Влад и Регина отмечали, что связь между ними основана на глубокой дружбе, взаимном уважении и поддержке на всех этапах совместной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Опустела без тебя земля: как Пахмутова продолжает жить и творить за двоих
9:10
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
9:00
«Таких талантливых певиц крайне мало»: Пригожин о Валерии на «Интервидении-2026»
8:50
Праздновали? В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку
8:40
«Не способен действовать рационально»: Трампа предупредили о неадекватности Зеленского
8:30
Женщина 20 лет терпела на спине опухоль размером с футбольный мяч

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео