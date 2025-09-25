В России начали диагностировать депрессию и шизофрению по анализу крови

Диана Кулманакова
Врачи получат прежде недоступные инструменты, которые дополнят субъективную оценку.

Как выявляется депрессия и шизофрения

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские ученые разработали метод диагностики депрессии и шизофрении по анализу липидного состава крови. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха», которая входит в группу ВЭБ. РФ, передает ТАСС.

В исследовании приняли участие 688 людей, из которых 416 — пациенты с характерными психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых добровольца. Испытания выявили специфические изменения в концентрации 144 жировых молекул при психических расстройствах.

«По липидному профилю можно не просто установить наличие заболевания, но и провести различие между двумя группами расстройств: психотическими (шизофрения) и аффективными (депрессия)», — пояснила стажер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Анастасия Голубова.

Алгоритм машинного обучения демонстрирует 83% точность в дифференциации заболеваний. Ученые подчеркивают, что биомаркеры позволят объективизировать диагностику, особенно при слабовыраженных или схожих симптомах.

«Врачи получат прежде недоступные инструменты, которые дополнят субъективную оценку», — отметила научный сотрудник Анна Ткачева.

Результаты исследования могут ускорить внедрение липидного анализа в клиническую практику для раннего выявления психических расстройств.

