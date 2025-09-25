Лавров: Швейцария больше не может быть заслуживающим доверие посредником

Страна отказалась от своего многовекового нейтралитета.

Швейцария отказалась от своего нейтралитета, которого страна придерживалась 200 лет. Конфедерация повелась на манипуляции западных партнеров. А значит, как заявил на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров, больше не претендует на статус посредника, который заслуживает доверия.

Также глава нашего МИД отметил, что проводимая Берном политика неизбежно влияет на ответные меры со стороны российской дипломатии. Встреча со швейцарским коллегой накануне завершила насыщенный дипломатический марафон Сергея Лаврова в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста. В центре переговоров была безопасность международной гуманитарной деятельности, которая могла бы спасти жителей сектора Газа. Тем более, что Тель-Авив по-прежнему не позволяет доставлять жизненно важные грузы на территорию палестинского анклава и все чаще препятствует проходу гуманитарных судов уже при помощи боевых беспилотников.

