Юные гольфисты выступили на турнире «Лига будущих чемпионов» в Подмосковье

Эфирная новость 25 0

Лучшей на международном первенстве юниоров стала спортсменка из Минска.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лучших гольфистов среди юниоров определили на Международном турнире «Лига будущих чемпионов» в Подмосковье. На поле вышли десятки спортсменов в возрасте от семи до 14 лет, включая участников из Белоруссии. Они показали высокий класс игры. Победу в личном зачете одержала Анастасия Сухова из Минска.

«Я сама изначально думала, что гольф не очень интересный вид спорта, так смотрелось. Но когда попробовала поиграть, не смогла уйти», — рассказала победительница Международного турнира по гольфу «Лига будущих чемпионов» (Белоруссия) Анастасия Сухова.

«Очень хорошая игра. И она полезная для детей. И я мечтаю, что в ближайшее время у нас в Подмосковье появится своя академия муниципальная по гольфу, где дети будут бесплатно заниматься», — отметил руководитель Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.

На турнире также прошли командные игры. За победу боролись национальные и школьные сборные. Впервые в истории провели официальный матч между Россией и Белоруссией. Переходящий кубок завоевали гости. Итог встречи — 86:101.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Противная ужасно»: беременная Муцениеце пожаловалась на дочь
12:30
Продажи упадут? Эксперт объяснил ситуацию с китайским авторынком в России
12:27
Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока
12:23
Жара на экранах: в Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности
12:16
Милое пополнение: в Московском зоопарке стало на две капибары больше
12:10
След мошенников: подробности взрыва на почте в Петербурге

Сейчас читают

Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео