ЕС не планирует ограничивать въезд российских туристов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 15 0

В 2023 году страны Евросоюза посетили более полумиллиона российских туристов.

ЕС не ограничит въезд для российских туристов

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EUObserver: ЕС не намерен вводить ограничения для туристов из России

Несмотря на санкции, затрагивающие российский туристический сектор, ЕС не намерен ужесточать въезд для россиян, пишет EUObserver.

Российские туристы продолжают посещать страны блока — в 2023 году их число составило 541 тысяч человек, что немного больше, чем годом ранее, но значительно меньше уровня, который был до СВО.

Некоторые страны, например Польша или прибалтийские государства, выступают за более строгие ограничения, однако на уровне ЕС к новым жестким запретам не приходят.

Вместо этого рассматривается менее радикальная стратегия, включающая абсурдные предложения, такие как туристический налог, который может направляться на поддержку ВСУ. При этом Германия 14 сентября усложнила визовые процедуры для россиян, ужесточив критерии выдачи как шенгенских, так и национальных виз.

Россия в ответ заявляет о сохранении открытости своих границ для граждан ЕС, несмотря на выпады европейцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что власти Латвии усиливают гонения на русский язык.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
В столице пройдет осенний сезон волонтерского проекта «Время добра»
13:45
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
13:33
Спасатели нашли шестилетнюю девочку в затопленном доме на Тайване
13:25
ЕС не планирует ограничивать въезд российских туристов
13:13
Песков: сектор мирного атома РФ суперконкурентный
13:06
«Трамп сохраняет волю»: Песков о негативных заявлениях в адрес РФ из США

Сейчас читают

Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео