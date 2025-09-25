Деньги не вернут годы жизни: невинно осужденный получил компенсацию за 38 лет в тюрьме

Невинно осужденный просидел в тюрьме 38 лет и получил 25 миллионов долларов

Осужденный житель Калифорнии Морис Гастингс получил компенсацию в размере 25 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей) за почти четыре десятилетия, проведенные за решеткой. Об этом сообщает ABC News.

Гастингса арестовали в 1983 году по делу об исчезновении Роберты Уайдермайер. Женщину нашли мертвой в багажнике ее автомобиля, однако настоящего преступника — Кеннета Пакнетта — полиция тогда не признала виновным, несмотря на свидетельства очевидцев и найденные у него вещи жертвы. Обвинение против Гастингса построили на косвенных уликах, а детективы, как выяснилось позже, сфабриковали доказательства.

В 1988 году мужчину приговорили к пожизненному заключению. Лишь в 2022 году, после многолетних требований о повторной экспертизе, ДНК-исследование показало, что к убийству причастен именно Пакнетт, который скончался в 2020 году и ранее имел судимости за изнасилования.

После оправдания Гастингс подал иск против полиции Лос-Анджелеса и конкретных следователей. Суд постановил выплатить ему 25 миллионов долларов за 38 лет, проведенных в тюрьме.

«Я рад решению суда, но никакие деньги не вернут мне десятилетий жизни», — сказал 69-летний мужчина после заседания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.