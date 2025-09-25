Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Специалист по бизнесу Гоменюк: спрос на экологичные товары Китая вырастет в РФ

Китай займет лидирующие мировые позиции как поставщик импорта в течение последующих пяти лет. Подобнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт по бизнесу Сергей Гоменюк.

«Китайская экономика продолжает показывать устойчивый рост. Это стабильный источник качественного и доступного товара практически любого вида продукции. Импорт китайских товаров позволяет российским предпринимателям существенно снижать издержки производства, предлагая конкурентоспособные цены конечным потребителям», — пояснил специалист.

По словам собеседника, интерес российского бизнеса к сотрудничеству с Китаем стабильно высокий и в ближайшие годы только больше возрастет.

«Появятся новые рынки сбыта. Несмотря на непростые условия международной торговли, китайские производители активно внедряют новейшие технологии, повышают качество продукции. Возможно, появится тенденция постепенного ухода дешевых товаров в сторону высокотехнологичных решений и премиум класса», — отметил Гоменюк.

Как пример, все больше предприятий предлагают продукцию с использованием экологически чистых технологий, производственных премий и цифровых платформ управления качеством.

Собеседник предположил, что такое положение открывает возможности для расширения ассортимента импортируемых товаров и увеличение прибыли компаний из РФ, работающих в сфере поставок.

«Логистика и транспортировка станут быстрее и удобнее. Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества логистических услуг и расширение возможностей доставки повысят уровень сотрудничества с китайскими партнерами», — сказал Сергей.

Также высокоскоростные железные дороги, морские контейнерные перевозки, авиасообщения поспособствуют сокращению сроков поставки и снижению рисков. Постоянно появляющиеся удобные маршруты доставки позволят минимизировать затраты.

Несмотря на большие объемы грузов, вырастет спрос на экологичные товары, повысится экологическая ответственность, которая, как заявил эксперт, в настоящее время стала важным фактором выбора поставщика для многих российских покупателей. Так, предприниматели все чаще обращают внимание на поставщиков продукции, не представляющей вреда для окружающей среды.

«Китайские производители быстро адаптируются к новым требованиям. Они предлагают широкий ассортимент товаров и продуктов питания, соответствующих высоким стандартам качества. Для тех, кто планирует развивать бизнес в направлении зеленых технологий и устойчивого потребления, Китай станет надежным партнером», — добавил специалист.

При этом эксперт предупредил и о возможных рисках. Изменения в торговой политике государства, повышение таможенных пошлин, ужесточение санитарных норм могут повлиять на развитие импорта из Китая.

«Китай останется ключевым поставщиком товаров для российских рынков в ближайшие годы и закрепиться на этой позиции для тех, кто готов инвестировать в изучение новых направлений сотрудничества, оптимизировать процессы логистики и повышать стандарты качества продукции», — заключил Гоменюк.

