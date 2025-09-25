Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники и 21 сотрудник МЧС.

Фото, видео: Telegram/МЧС Приморского края/mchs_vdk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В школе Владивостока начался пожар из-за взорвавшегося телефона. Об этом сообщила Екатерина Кутузова — глава пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, в Telegram-канале ведомства.

«На улице Сабанеева произошло возгорание в здании школы. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник школы», — проинформировала Кутузова.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за взорвавшегося смартфона одного из учеников. Об этом свидетельствуют школьники и сотрудники образовательного учреждения, уточнил замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

К моменту прибытия пожарных в раздевалке на первом этаже здания горел рюкзак, а помещение было сильно задымлено. Огонь ликвидировали на площади около десяти квадратных метров.

Пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники и 21 пожарный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в новосибирском зоопарке, который произошел поздно вечером 23 сентября. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Противная ужасно»: беременная Муцениеце пожаловалась на дочь
12:30
Продажи упадут? Эксперт объяснил ситуацию с китайским авторынком в России
12:27
Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока
12:23
Жара на экранах: в Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности
12:16
Милое пополнение: в Московском зоопарке стало на две капибары больше
12:10
След мошенников: подробности взрыва на почте в Петербурге

Сейчас читают

Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео