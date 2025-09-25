Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока

В школе Владивостока начался пожар из-за взорвавшегося телефона. Об этом сообщила Екатерина Кутузова — глава пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, в Telegram-канале ведомства.

«На улице Сабанеева произошло возгорание в здании школы. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник школы», — проинформировала Кутузова.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за взорвавшегося смартфона одного из учеников. Об этом свидетельствуют школьники и сотрудники образовательного учреждения, уточнил замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

К моменту прибытия пожарных в раздевалке на первом этаже здания горел рюкзак, а помещение было сильно задымлено. Огонь ликвидировали на площади около десяти квадратных метров.

Пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники и 21 пожарный.

