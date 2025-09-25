Песков: Россия поддерживает призыв Трампа отказаться от биологического оружия

Россия разделяет призыв президента США Дональда Трампа в том, чтобы отказаться от разработки биологического оружия, и готова поучаствовать в этом процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Это очень важный призыв, его можно приветствовать. Российская сторона готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия. Его хорошо бы как-то оформить документально на международном уровне. Сама по себе инициатива блестящая и, конечно, ее в Москве поддерживают», — сказал он.

До этого, 23 сентября, Трамп отметил, что Соединенные Штаты возглавят усилия по контролю за биологическим оружием. К тому же американский лидер призвал все государства примкнуть к ликвидации этого оружия. По его мнению, оно опасно так же, как и ядерное.

Ранее 5-tv.ru писал, что США потратят 3,5 миллиарда долларов на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения. Партнерами Вашингтона по этой программе являются 35 государств, в числе которых Молдавия, Азербайджан, Индия и другие страны.

