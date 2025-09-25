Вышел из леса к школе: женщина погибла в результате нападения медведя на Камчатке

Женщина погибла в результате нападения медведя на Камчатке

Усиленные патрули и охотники с оружием. В Петропавловске-Камчатском ввели повышенные меры безопасности из-за смертельного нападения медведя. Хищник набросился на троих человек. Одна из жертв позже скончалась в больнице. Двоим другим лишь по счастливой случайности удалось выжить. Свидетельства очевидцев собрал корреспондент «Известий» Денис Доля.

На парковке у школы в Петропавловске-Камчатском творится кошмар. Медведь вышел из леса и пробрался на территорию рядом со школой. Увидел мужчину и попытался на него напасть. Тот едва успел запрыгнуть в машину. В результате окна выбиты, кузов помят, но автолюбитель успел уехать.

Медведь пытался догнать добычу, но не смог. Тогда заметил проходящую мимо женщину, напал на нее и повалил на землю.

«Жена закричала: „Медведь!“. Я подбежал к окну, медведь был на углу стадиона над женщиной, и на стадион забежал охотник с ружьем. Медведь встал и побежал на охотника, блин, очень большой. Но охотник выстрелил. Я насчитал три раза сначала, медведь упал. Потом охотник обошел его и еще несколько раз стрельнул», — рассказал очевидец Дмитрий.

На место происшествия сразу же приехала скорая помощь. Женщина получила серьезные травмы, ее доставили в госпиталь. По нашей информации, там она скончалась. По словам очевидцев, это уже не первый случай, когда медведь выходит к людям.

«Медведь бежит на человека, и он стреляет в него — очень страшно. Ну в смысле неприятно, конечно, было смотреть это все воочию. В первый раз все это увидел, дай бог, в последний», — продолжил Дмитрий.

Как стало известно за несколько минут до трагедии, медведь напал на маленького мальчика, который не успел добежать до дома. Зверь толкнул его в спину, порвав немного рюкзак. Школьник упал и замер, пока медведь не ушел.

«Меня поразило, что ребенок говорит: „Я лег и притворился мертвым“. Ну то, что упал, и как бы смысла бежать никуда нет, притворился мертвым. Потом почитала новости, что там женщину подрал, думаю, может, хорошо, что он упал и замер там», — рассказала мама пострадавшего мальчика Ирина.

Очевидцы позвонили в экстренную службу. Очень быстро медведя выследили и застрелили.

«На место нападения прибыла группа оперативного реагирования по конфликтным ситуациям с медведями. И к девяти утра хищник был ликвидирован. В связи с инцидентом усилены меры по обеспечению безопасности граждан от нападения диких животных. Если вы встретили хищника в населенном пункте — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 112», — напомнил начальник Госохотнадзора Минлесхоза Камчатки Всеволод Воропанов.

Прокуратура начала проверку, им предстоит выяснить все детали происшествия, а администрации школы теперь, видимо, придется усилить меры безопасности.

