Заяц сбил мужчину на электросамокате в Венгрии

Эфирная новость 50 0

Животное вышло победителем из дорожной схватки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Видео, пожалуй, самого странного ДТП с участием электросамоката вирусится в сети.

Произошла авария в Венгрии, на первый взгляд, на безопасной дороге. Но, похоже, водитель, который мчался на скорости 35 километров в час, учел далеко не всех участников движения. Например, зайца, который прицельным прыжком сбил человека, вставшего на его пути.

Человека от серьезных травм спасло защитное снаряжение — он отделался легкими ссадинами. Заяц и вовсе вышел из этой схватки победителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о схемах мошенников с арендой самокатов. С началом весеннего сезона злоумышленники активизировались, используя растущую популярность сервисов. Они взламывают аккаунты, создают поддельные приложения для кражи финансовых данных, рассылают ложные уведомления о штрафах за нарушение ПДД.

Аферисты также наклеивают поддельные QR-коды на самокаты поверх настоящих, после чего пользователь попадает на фишинговый сайт. Еще одна схема — ложные сообщения о ДТП с участием детей: мошенники звонят родителям и требуют деньги за «урегулирование ситуации».

В этом году Москва изменила правила аренды: пользователи могут пользоваться сервисами только после верификации через Mos ID и полной учетной записи на mos.ru. Это помогает ограничить доступ несовершеннолетних и выявлять нарушителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Пришел поддержать отца: сын футболиста умер после падения ворот
15:53
Утонул у берега: корабль-ресторан Януковича ушел под воду в Киевской области
15:45
Может исчезнуть? Последнее неконтактное племя Индии сдается под давлением цивилизации
15:39
«Был в состоянии аффекта»: подросток 23 раза ударил ножом школьника в Петербурге
15:35
Жозе Моуриньо возвращается на пост главного тренера мадридского «Реала»
15:30
«Был потрясен»: ФБР изучило фото загадочного существа с Тайваня

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Нашествие акул в Египте: из-за нападений хищников начали гибнуть туристы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео