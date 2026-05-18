Заяц сбил мужчину на электросамокате в Венгрии

Видео, пожалуй, самого странного ДТП с участием электросамоката вирусится в сети.

Произошла авария в Венгрии, на первый взгляд, на безопасной дороге. Но, похоже, водитель, который мчался на скорости 35 километров в час, учел далеко не всех участников движения. Например, зайца, который прицельным прыжком сбил человека, вставшего на его пути.

Человека от серьезных травм спасло защитное снаряжение — он отделался легкими ссадинами. Заяц и вовсе вышел из этой схватки победителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о схемах мошенников с арендой самокатов. С началом весеннего сезона злоумышленники активизировались, используя растущую популярность сервисов. Они взламывают аккаунты, создают поддельные приложения для кражи финансовых данных, рассылают ложные уведомления о штрафах за нарушение ПДД.

Аферисты также наклеивают поддельные QR-коды на самокаты поверх настоящих, после чего пользователь попадает на фишинговый сайт. Еще одна схема — ложные сообщения о ДТП с участием детей: мошенники звонят родителям и требуют деньги за «урегулирование ситуации».

В этом году Москва изменила правила аренды: пользователи могут пользоваться сервисами только после верификации через Mos ID и полной учетной записи на mos.ru. Это помогает ограничить доступ несовершеннолетних и выявлять нарушителей.

