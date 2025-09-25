И на Родине, и зарубежном: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
Перед тем как приобрести турпутевку, необходимо учесть погодные условия в нужное время в выбранном месте.
В бархатный сезон россияне выбирают Турцию и Краснодарский край
Россияне выбирают Турцию и Краснодарский край для отдыха в бархатный сезон. Об этом эксперты рассказали на пресс-конференции на тему «Итоги лета: куда поедут россияне в бархатный сезон?» в пресс-центре МИЦ «Известия».
По словам специалистов, наши соотечественники путешествуют в период бархатного сезона как по России, так и по другим странам.
«Зарубежные направления, я думаю, что это, прежде всего, страны ближнего лета: это Турция и Египет, в том числе на планируемые осенние каникулы. Из более дальних — это Таиланд, Эмираты, тот же открывшийся Вьетнам», — сказал директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер.
Он уточнил, что для некоторых направлений стоит учитывать сезонные факторы, например, начало массовых дождей.
В нашей стране россияне тоже нашли места для отпуска осенью. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина, у нас популярны Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.
Директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко добавил, что в последние годы наши сограждане заинтересовались таким природным явлением, как северное сияние. Это значит, что стали более востребованы у туристов северные регионы РФ.
