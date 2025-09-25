«Отпускаю тело»: звезда «Зачарованных» Алисса Милано снова удалила импланты

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

До этого она избавлялась от силикона из-за проблем со здоровьем.

Почему Алисса Милано снова удалила импланты

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Алисса Милано высказалась об пластической хирургии в негативном ключе

Актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», во второй раз удалила грудные импланты. Знаменитость выложила снимок из клиники в соцсети.

«Отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой», — написала она.

В первый раз актриса увеличила себе грудь в 1992 году. Однако в 2003 году артистка решила расстаться с силиконом. Сообщалось, что на такой шаг она пошла из-за проблем со здоровьем. При этом со временем карьера в Голливуде потребовала новых изменений от Алиссы, и она снова решилась на пластику груди. В настоящее время актриса захотела извлечь импланты вновь, и, по ее признанию, после этого почувствовала себя «по-настоящему свободной и женственной».

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились актеры популярного сериала «Зачарованные».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео