Программа принудительной контрацепции реализовывалась в 1960-1970-х годах.

Премьер-министр Дании извинилась за тайную стерилизацию гренландок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла публичные извинения перед коренными жительницами Гренландии. Это произошло на фоне скандала вокруг так называемого «Спирального дела» — реализуемой правительством страны программы массовой контрацепции женщин Гренландии в 1960–1970-х годах. Об этом сообщает BBC.

«Дорогие женщины. Дорогие семьи. Дорогие жители Гренландии. Сегодня я могу сказать вам только одно. Простите. <…> Извините за то, что у вас отняли, и за ту боль, которую это причинило», — заявила Метте Фредериксен, обращаясь к женщинам и их семьям.

Официальное расследование показало: к 1970 году около 4000 женщин и девочек, то есть почти половина гренландок детородного возраста, подверглись медицинскому вмешательству без согласия. Девочкам начиная с 12 лет устанавливали внутриматочные спирали или вводили препараты, которые иногда необратимо приводили к бесплодию.

Доклад на 347 страницах, опубликованный в сентябре, описывает 410 подтвержденных случаев, 349 из которых сопровождались осложнениями — от кровотечений и хронических болей до необходимости хирургического удаления матки. Многие пострадавшие десятилетиями молчали о своем опыте, опасаясь стыда и осуждения.

Министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм подчеркнула, что отчет «подтвердил опыт, о котором женщины молчали десятилетиями», и призвала Копенгаген предпринять конкретные шаги.

Однако часть жертв назвали слова премьера «пустыми», отмечая, что власти пока не предложили компенсаций. Уже 143 женщины подали иски против датского государства.

