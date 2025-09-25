Столичный суд взыскал долг по кредиту Даны Борисовой в пользу коллекторов

Суд в Москве взыскал долг с Даны Борисовой в пользу коллекторского агентства

Суд в Москве взыскал с телеведущей Даны Борисовой задолженность по кредитному договору. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«Мировой судья судебного участка № 180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Борисовой Даны Александровны задолженности по кредитному договору в пользу ООО ПКО «Столичное АВД», — говорится в сообщении.

О сумме, которую телезвезда задолжала коллекторскому агентству, не сообщается. Однако, согласно 121 статье Гражданского кодекса РФ, судебный приказ выносится мировым судьей в том случае, если сумма требований не более 500 тысяч рублей. Получается, что долг Борисовой перед компанией не превышает вышеуказанную сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шоумен Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить. Солнцев предположил, что у телеведущей случился рецидив алкогольной зависимости. По другой версии шоумена, Борисовой сделали неудачные инъекции филлеров.

