Развод в ближайший год: Бородиной и Сердюкову предрекли скорое расставание
Новости о том, что Ксения ждет ребенка, вероятно, не соответствуют действительности.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Продюсер Дворцов: развод Бородиной и Сердюкова неизбежен
Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о разладе в отношениях Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, предположив, что союз пары может скоро распасться. Об этом сообщает портал «Страсти».
«Следовало ожидать их развод, точнее, что их союз близится к разводу. Я уверен, что Ксения скоро откроет глаза на эту всю ситуацию, снимет свои розовые очки. В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его (Николая Сердюкова) не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да», — заявил он.
По его словам, не стоит верить слухам о том, что Сердюков чрезмерно занят работой, а также о том, что телеведущая ждет третьего ребенка.
«Я думаю, что он редко появляется в сети не из-за работы, а потому что боится хейтерства. Ксения беременна? Нет, уверен, что нет», — добавил Дворцов.
Ксения Бородина и Николай Сердюков официально вступили в брак в июле 2025 года. Их роман стал достоянием общественности в 2024 году, а предложение мужчина сделал возлюбленной в декабре того же года во время экскурсии по Эрмитажу.
