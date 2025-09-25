Развод в ближайший год: Бородиной и Сердюкову предрекли скорое расставание

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Новости о том, что Ксения ждет ребенка, вероятно, не соответствуют действительности.

Какие отношения у Бородиной и Сердюкова

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Дворцов: развод Бородиной и Сердюкова неизбежен

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о разладе в отношениях Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, предположив, что союз пары может скоро распасться. Об этом сообщает портал «Страсти».

«Следовало ожидать их развод, точнее, что их союз близится к разводу. Я уверен, что Ксения скоро откроет глаза на эту всю ситуацию, снимет свои розовые очки. В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его (Николая Сердюкова) не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да», — заявил он.

По его словам, не стоит верить слухам о том, что Сердюков чрезмерно занят работой, а также о том, что телеведущая ждет третьего ребенка.

«Я думаю, что он редко появляется в сети не из-за работы, а потому что боится хейтерства. Ксения беременна? Нет, уверен, что нет», — добавил Дворцов.

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально вступили в брак в июле 2025 года. Их роман стал достоянием общественности в 2024 году, а предложение мужчина сделал возлюбленной в декабре того же года во время экскурсии по Эрмитажу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены
18:35
Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате
18:31
Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА
18:27
Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
18:24
Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
18:21
Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео