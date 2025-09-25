Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от должности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

По данным прокуратуры, он незаконно зарабатывал на студентах-платниках.

Почему ректора СПбГУП отстранили от должности

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета (СПбГУП) профсоюзов Александра Запесоцкого отстранил от должности Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает издание 78.ru.

Руководителя вуза обвиняют в попытках легализовать незаконный захват государственной собственности через судебные разбирательства, скрывая при этом факт строительства объектов за счет государства. В связи с этим генпрокуратура города подала иск в суд с требованием вернуть государству университетское имущество.

Кроме того, в ведомстве уверены, что Запесоцкий был участником финансовых махинаций, благодаря чему на протяжении многих лет лично обогащался. По данным прокуратуры, он незаконно зарабатывал за счет платно обучающихся студентов и субсидий, выделяемых из федерального бюджета образовательному учреждению.

Имущество университета было арестовано. Рассмотрение дела назначено на 20 ноября. Полномочия ректора данного университета возложили на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у экс-мэра Плеса хотят изъять более миллиарда рублей и недвижимость.

