«Существуете, пока на вас покупают билеты»: Батурин об уехавших из РФ артистах

Лилия Килячкова
Актер признался, что поступки некоторых коллег его поразили.

Что сказал Батурин об артистах уехавших из России

Фото: legion-media/Persona Stars

Актер Юрий Батурин назвал Пугачеву предательницей России

Актер театра и кино Юрий Батурин высказался о коллегах, которые покинули Россию или публично осудили страну и ее народ после начала СВО. Своим мнением артист поделился в интервью блогеру Сурену Каграманову, известному как пранкер Сорян.

«Мария Миронова не моя подруга, мы с ней, конечно, знакомы, пересекались еще в студенческие годы. И Аглая Тарасова абсолютно для меня никакая не подруга. Но мы все из актерской среды, я не очень люблю эту тему обсуждать», — отметил Батурин.

По словам актера, артисты, публично осудившие страну, существуют, пока покупают билеты в театр или кино, где они задейстованы.

«Эти люди забыли одну простую вещь, что вы существуете, пока на вас смотрят, пока на вас покупают билеты», — подчеркнул Батурин.

Он признался, что не был удивлен отъездом многих своих коллег, но поступки некоторых людей его поразили.

«Я не ожидал точно таких действий от Чулпан Хаматовой. У меня к Чулпан всегда было внутреннее уважение. Она была обласкана вниманием, осыпана наградами. Так зачем ты такое говоришь? Ну, хорошо, не согласна ты с чем-то. Уедь, молча», — поделился своими мыслями Батурин.

Актер подчеркнул, что больше всего его поразила певица Алла Пугачеву. Она не просто позволила себе публично осуждать действия России, она предала свою Родину и своих поклонников.

«Для меня является показателем предательства, это когда человек плюет в свою страну и в свой народ. Для меня такой творческий человек — враг. Под эти параметры подходит Пугачева», — заключил Батурин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева.

