Путин: Россия создает дата-центры на своих АЭС

Россия создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС), так как они обеспечивают наиболее равномерное энергоснабжение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве.
«Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что у общества формируется отношение к АЭС как к экологически чистой технологии, которая открывает много перспектив. Это говорит о том, что наступает новый технологический уклад.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Российский лидер добавил, что в скором времени Россия будет производить плавучие АЭС серийно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Рафаэлем Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве.
