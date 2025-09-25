Путин: атомная энергетика — ключевой ресурс устойчивого развития стран

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Об этом президент РФ заявил на встрече с главой МАГАТЭ.

Путин рассказал о ключевом ресурсе развития стран

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Президент России Владимир Путин в ходе Глобального атомного форума в Москве подчеркнул значимость атомной энергетики как ключевого ресурса для устойчивого развития стран.

В рамках форума Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым обсудил текущие проблемы атомной отрасли, ее настоящее и будущее.

Президент РФ отметил, что все больше государств рассматривают атом как важнейший источник энергии, способный обеспечить экологически чистое будущее.

Как подчеркнул глава государства, в настоящее время атомная энергия применяется, в том числе, для обработки больших массивов данных. По его словам, именно атомные электростанции способны обеспечивать стабильное и бесперебойное энергоснабжение, что делает их оптимальным решением для поддержки цифровой инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве.

