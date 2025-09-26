Белковая ловушка: что будет, если слишком часто есть яйца

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Злоупотребление этим продуктом может спровоцировать проблемы с кишечником и набор веса.

Какие признаки непереносимости яиц

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Диетолог Джозеф: частое употребление яиц может вызвать пищевую непереносимость

Употребление большого количества куриных яиц может вызвать пищевую непереносимость продукта. Об этом пишет Surrey Live со ссылкой на ведущего диетолога Великобритании Франклина Джозефа.

По его словам, яйца действительно полезны, так как они насыщены белком и микроэлементами. Кроме того, они хорошо усваиваются и быстро насыщают, но некоторые люди едят слишком много яиц.

«Я как-то был в спортивном зале, услышал разговор молодых людей. Они обсуждали, что каждое утро съедают по 5-6 яиц, чтобы быть в форме и долго ощущать сытость», — рассказывает профессор.

Дело в том, что злоупотребление этим продуктом может вызвать его пищевую непереносимость. Многие наивно полагают, что если яйца содержат много белка, то они полезны для всех. Однако, по словам диетолога, у некоторых людей они могут спровоцировать проблемы с кишечником и набор веса.

Признаками непереносимости яиц являются вздутие живота, упадок сил, отеки, жировые отложения в области живота и регулярные головные боли.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 сентября п...

