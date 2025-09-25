Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет

Дарья Орлова
Дарья Орлова

История их любви началась в тот день, когда Николь решила сбежать из дома.

Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение

Фото: 5-tv.ru

Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет в США

Жительница США Роро Николь спустя 15 лет после побега из дома в подростковом возрасте обручилась с полицейским, который участвовал в ее поисках. Об этом сообщает Daily Mirror.

Роро призналась, что в 13 лет решилась уйти из семьи, так как не могла больше терпеть жестокое обращение родителей.

«Они сразу подняли тревогу и сообщили об исчезновении дочери в полицию», — рассказала девушка.

Найти девочку удалось только на следующий день. Позднее у ее родителей отобрали родительские права, а подростка определили в приемную семью.

Став взрослой, американка начала работать в полицейском участке. Именно там она встретила мужчину по имени Тайлер, который оказался одним из офицеров, помогавших в ее поисках много лет назад.

Спустя годы их знакомство переросло в крепкие отношения. Тайлер сделал возлюбленной предложение, и пара решила узаконить свой союз.

Сейчас Роро 28 лет, ее жениху 38. Вместе пара воспитывает троих детей. История их семьи началась в тот самый день, когда девочку нашли после побега.

