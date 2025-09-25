Скульптура «Большая глина № 4» будет установлена на Ленинском проспекте в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Ранее инсталляция находилась у здания Дома культуры «ГЭС-2».

Где установят скульптуру Большая глина № 4

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скандально известная скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» будет установлена у метро «Новаторская» на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости.

Скульптура швейцарского художника займет место во внутреннем дворе здания компании «Новатэк». Для установки арт-объекта используются подъемные краны.

С 2021 года инсталляция находилась у здания Дома культуры «ГЭС-2». Она представляет собой размятые куски глины, многократно увеличенные и отлитые в алюминии. Высота скульптуры достигает 13 метров. Ранее работа Урса Фишера выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции.

К слову, когда «Большая глина № 4» появилась в Москве, она вызвала смешанные чувства у местных жителей. Некоторые восхищались задумкой автора, другие сравнивали ее с фекалиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Национальной аллее Вашингтона появилась скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, которые держатся за руки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Глава БАПОР: голод в секторе Газа может охватить всю территорию анклава
23:05
Кубанский депутат был найден мертвым в лесу
23:00
«Будут лукавить»: Александр Шепс объяснил, почему нельзя гадать на картах Таро самому себе
22:38
Во Владимире в заброшенном многоквартирном доме обнаружили 18 пленников
22:36
Умерла победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене
22:27
Подросток убил всю свою семью из-за любви к игре PUBG

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео