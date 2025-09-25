Скульптура «Большая глина № 4» будет установлена на Ленинском проспекте в Москве

Скандально известная скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» будет установлена у метро «Новаторская» на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости.

Скульптура швейцарского художника займет место во внутреннем дворе здания компании «Новатэк». Для установки арт-объекта используются подъемные краны.

С 2021 года инсталляция находилась у здания Дома культуры «ГЭС-2». Она представляет собой размятые куски глины, многократно увеличенные и отлитые в алюминии. Высота скульптуры достигает 13 метров. Ранее работа Урса Фишера выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции.

К слову, когда «Большая глина № 4» появилась в Москве, она вызвала смешанные чувства у местных жителей. Некоторые восхищались задумкой автора, другие сравнивали ее с фекалиями.

