«Лучшие друзья навсегда»: в Вашингтоне установили скульптуру Трампа и Эпштейна

В Вашингтоне установили скульптуру Трампа и Эпштейна

На Национальной аллее Вашингтона появилась скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, которые держатся за руки.

Инсталляция под названием «Лучшие друзья навсегда» («Best Friends Forever») расположилась перед Капитолием и стала частью серии произведений от анонимных авторов, критикующих американского лидера.

Как сообщает The Washington Post, на табличке у основания скульптуры указано: «Мы празднуем долговечную связь между президентом Дональдом Трампом и его „ближайшим другом“ Джеффри Эпштейном».

Установка арт-объекта вызвала широкий резонанс на фоне обсуждений о связях Трампа с Эпштейном. Последний был осужден за сексуальные преступления и покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

Служба национальных парков выдала разрешение на установку скульптуры, которая останется на площади до вечера воскресенья. В заявке указано, что цель произведения — «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов».

«Либералы могут тратить свои деньги, как им угодно, но это не новость, что Эпштейн знал Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба за его отвратительное поведение», — отметила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

Джеффри Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Его задержание произошло 6 июля 2019 года, а уголовное дело было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа того же года.

