Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне

Анастасия Антоненко
По словам главы Белого дома, столица США до сих пор имеет один из самых высоких уровней преступности в мире.

Для чего Трамп подписал указ о смертной казни в США

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп подписал указ о высшей мере наказания для обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне, сообщает Reuters.

«Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор», — заявил американский лидер, подчеркнув, что указ «вступает в силу немедленно».

По решению Президента США, такая мера будет распространяться на территорию всего округа Колумбия, который не имеет статус американского штата, официально им управляет конгресс США.

Дональд Трамп также привел данные, согласно которым, в августе после переброски бойцов национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление, в городе за четыре недели не было зафиксировано убийств.

По словам главы Белого дома, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих «самых опасных стран третьего мира».

«Мы не в игры играем», — дополнил президент США.

В ходе церемонии подписания указа генеральный прокурор страны Пэм Бонди добавила, что планирует добиваться разрешения смертной казни за убийство по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Трамп призывает Турцию прекратить покупать нефть у России.

