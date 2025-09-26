Трамп уверен: Турция прекратит покупать российскую нефть по его просьбе

|
Анастасия Антоненко
Президент США не в первый раз призывает страны НАТО отказаться от импорта из России.

Что сказал Трамп в отношении России

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Трамп: Турция прекратит покупать нефть в РФ, если США попросят

Президент США Дональд Трамп на встрече президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Анкару отказаться от покупки нефти у России, пока ведутся военные действия на Украине, сообщает ТАСС.

«Я бы хотел, чтобы он (Эрдоган — Прим. Ред.) прекратил закупки российской нефти», — заявил глава Белого дома.

В ходе общения с журналистами Президент США сообщил, что не хотел бы давать прямого ответа на вопрос о том, согласился ли президент Турции Тайип Эрдоган прекратить импорт российской нефти.

«Но, если бы я захотел, чтобы он (Эрдоган — Прим. Ред.) отказался, он бы это сделал», — дополнил американский лидер.

По словам Трампа, Эрдоган может оказать большое влияние на российско-украинский конфликт, если сам того пожелает. Президент США подчеркнул, что главе Турции нравится находиться в нейтральном положении, собственно, как и ему самому.

Трамп уже не первый раз призывает страны НАТО отказаться от импорта российской нефти.

