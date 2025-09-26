Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна из КНДР

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

В то же время южнокорейский военный корабль нарушил морскую границу северных соседей.

Из-за возник конфликт между КНДР и Южной Кореей

Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Южная Корея совершила несколько предупредительных выстрелов в сторону коммерческого судна КНДР, которое прошло границу между двумя странами в Желтом море у острова Пэннендо. Это случилось в 3:42 по сеульскому времени (21:42 мск — Прим. Ред.). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

В тот же самый момент, по заявлению военных КНДР, южнокорейский военный корабль нарушил морскую границу страны на 2,5-5 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал попытки объединения с Южной Кореей бессмысленными. По мнению главы страны, государства «несовместимы». До того сестра главы КНДР Ким Е Чжон также предостерегала Южную Корею от участия в трехсторонних военных учениях с США и Японией. По ее словам По словам, одна из главных целей учений — отработка ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 о...

Последние новости

4:00
Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября
3:56
Экс-директора ФБР обвинили в даче ложных показаний
3:32
Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна из КНДР
3:21
Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари Пресли за 65 тысяч долларов
3:00
Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
2:52
Германия и Латвия: заявки на кинофестиваль в ДНР поступили из 12 стран

Сейчас читают

Тело бывшего петербургского чиновника Федотова нашли в Подмосковье
Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео