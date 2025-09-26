Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна из КНДР

Южная Корея совершила несколько предупредительных выстрелов в сторону коммерческого судна КНДР, которое прошло границу между двумя странами в Желтом море у острова Пэннендо. Это случилось в 3:42 по сеульскому времени (21:42 мск — Прим. Ред.). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

В тот же самый момент, по заявлению военных КНДР, южнокорейский военный корабль нарушил морскую границу страны на 2,5-5 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал попытки объединения с Южной Кореей бессмысленными. По мнению главы страны, государства «несовместимы». До того сестра главы КНДР Ким Е Чжон также предостерегала Южную Корею от участия в трехсторонних военных учениях с США и Японией. По ее словам По словам, одна из главных целей учений — отработка ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

