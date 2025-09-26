Фильм «Красный шелк» вошел в топ-5 китайского кинопроката

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Лента собрала более 1,5 миллиона долларов и смогла составить конкуренцию местным картинам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Детективный экшен «Красный шелк» по итогам первых трех недель демонстрации в китайских кинотеатрах занял место в топ-5 фильмов по сборам. Об этом 26 сентября сообщили создатели киноленты.

За время проката фильм заработал свыше 1,5 миллиона долларов, выдержав конкуренцию с картинами местного производства.

Показы в Китае проходят с использованием технологии CINITY. Она предполагает демонстрацию фильма с частотой 120 кадров в секунду вместо привычных 24, что делает изображение максимально реалистичным и позволяет зрителям глубже погрузиться в сюжет.

Создатели также заявили, что уже зимой в Китае начнется работа над продолжением истории — картиной «Черный шелк».

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

