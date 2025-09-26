Катер в Турции насмерть сбил российскую туристку

Капитан судна и владелец компании задержаны.

Наша соотечественница погибла на курорте в турецкой Анталье. Все произошло в море, на глазах у сотен отдыхающих. Ее сбил катер, который катает туристов на парашюте.

Как рассказали «Известиям» родственники погибшей, трагедия случилась в первый день отпуска. Очевидцы сразу вызвали спасателей. Но помочь они уже ничем не могли. Россиянка скончалась на месте. Капитан катера и владелец компании задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Аланье. Пострадавших разместили в местных клиниках, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 09:10 утра по местному времени на трассе D400 в районе Конаклы, где автобус столкнулся с маршруткой. Российские дипломаты заявляли о готовности оказать содействие туристам, пострадавшим в результате инцидента.

Помощь на место происшествия прибыла быстро. Но даже до появления скорой и полиции прохожие активно принимали участие в эвакуации раненых из поврежденного транспортного средства.

