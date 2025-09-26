Коллективный Запад продолжает нарушать устав ООН в отношение РФ

В Европе сейчас нарастает градус дроновой истерии. Власти Дании этой ночью на несколько часов закрывали небо из-за новой угрозы беспилотников. Но ни одно из сообщений, как обычно, не подтвердилось. Местные чиновники в очередной раз поспешили обвинить Россию. Появление этих мифических дронов связывают с нашим военным кораблем, который нес дежурство на Балтике.

Воинственную риторику усилил и генсек НАТО, выступая в кулуарах Генассамблеи ООН. Его новое провокационное заявление оценил корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он передает из Нью-Йорка.

Мир, а не война — основа ООН. Но об этом представители Запада будто забыли. Прямо на полях Генассамблеи генсек НАТО в наглую рассуждает, как и когда лучше сбивать российские самолеты.

«Если прямой угрозы нет, они сопроводят эти самолеты за пределы воздушного пространства союзников. Если же прямая угроза существует, в конечном счете они могут применить крайние меры», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Идея уничтожать российские самолеты родилась после череды фейков: якобы наши летчики нарушили воздушное пространство НАТО. А тут еще и налеты дронов на Польшу и Скандинавию. В которых обвиняют Москву без каких-либо оснований. Дания вот больше двух суток держалась: не находила российский след. А потом, видимо, получила шпаргалку из Брюсселя и все нашла. Возле острова в международных водах было замечено наше судно. И ничего, что между ними десятки километров. Других доказательств Копенгагену не надо. Это все русские.

«Мы, с датской стороны, ведем тесный диалог с союзниками по НАТО о том, как они могут помочь Дании в сложившейся ситуации, чтобы мы могли защитить и защитить наше воздушное пространство», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Параллельно Трамп обещает новую волну экономического давления на Россию. После встречи с Эрдоганом в Вашингтоне его спросили: откажется ли Анкара от покупки российской нефти.

«Я не хочу это говорить, но если я попрошу его — он сделает. Знаете почему? Потому что можно покупать у многих других», — сказал президент США Дональд Трамп.

И все эти жесткие заявления как раз в дни высокой недели ООН. Когда мечи должны перековать на орала.

«Над Манхэттеном — туман, перспективы ООН тоже не ясны. Мировые лидеры с трибуны критикуют Организацию Объединенных Наций. Но альтернативы нет», — отметил корреспондент.

Именно об этом напоминает коллегам Сергей Лавров. Победа над фашизмом 80 лет назад заложила фундамент для ООН.

«Эта победа позволила учредить Организацию Объединенных Наций, которую отцы-основатели обязали избавить грядущие поколения от бедствий войны и содействовать социальному прогрессу», — напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эти слова Сергей Лавров произносит на министерском заседании Большой двадцатки, где у России не только союзники.

«Мы в зале, где прямо сейчас идет заседание G20 на уровне министров. В двадцатке широко представлен так называемый коллективный Запад. Сергей Лавров объясняет, почему устав ООН важнее любых правил, навязанных извне», — рассказал корреспондент.

Но европейцы делают вид, что их это не касается. И повторяют заезженные тезисы на разную публику.

«Я призываю вас способствовать созданию международного давления на Россию», — добавила глава Евродипломатии Кая Каллас.

Вот только устав ООН говорит однозначно: санкции, экономический прессинг возможны только после решения Совета безопасности. И те же натовцы это знают. Просто игнорируют.

