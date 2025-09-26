Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября

Евгения Алешина
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм
Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Суд)

Карта Суд — символ пробуждения, возрождения, зова изнутри. Это не просто новое начало. Это — возвращение к себе.
Что-то в вас говорит: «Пора. Ты готов (а). Вставай».

Эта неделя — как духовное пробуждение. Вы можете получить важное известие, услышать признание, встретить человека, который напомнит вам, кто вы есть. Ответьте на внутренний зов. Не бойтесь начать с чистого листа. Вы не теряете — вы возрождаетесь.

Здоровье (Карта Таро — перевернутая Пятерка Пентаклей

Перевернутая Пятерка Пентаклей указывает на выход из состояния истощения, одиночества, болезни.

Вы больше не стоите под дождем у дома. Вы уже внутри. Вы получаете помощь: от врача, от близкого, от системы. Или сами начинаете помогать другим — и в этом находите исцеление.

Не бойтесь говорить о своих слабостях. Здоровье — не показатель силы, а результат заботы. Если вы давно откладывали визит — сейчас лучшее время.

Финансы (Карта Таро — перевернутая Десятка Жезлов)

Карта говорит об освобождении от бремени. Вы больше не тащите все на себе. Что-то, что казалось непосильным, теперь начинает улаживаться. Возможны:

  • Частичная оплата долга;
  • Перераспределение нагрузки;
  • Помощь от партнера или коллеги;
  • Решение, которое снимает давление.

Вы чувствуете: «Я могу дышать». И это — первый шаг к финансовой легкости. Не берите на себя больше, чем можете. Делегируйте. Говорите о своих границах. Вы имеете право на покой.

Отношения (Карта Таро — Королева Чаш)

Карта говорит о женской силе, интуиции, зрелой любви, заботе. Если вы в отношениях — возможен момент, когда вы или партнер проявите глубокую эмоциональную зрелость: примирение, прощение, поддержка в трудный момент.

Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который умеет слушать, ценит гармонию, хочет создавать, а не разрушать.

Но даже если речь не о романтике — это время, когда вы становитесь источником тепла для других. Вы даете не из пустоты, а из полноты.

Доверьтесь своей интуиции. Любовь — не всегда страсть. Иногда — это тишина, в которой вы чувствуете: «Я в безопасности».

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться, не искать ответов у других, а вслушаться в себя. Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 сентября по 5 октября.

