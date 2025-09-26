«У него никогда такого не было»: жена Влада Соколовского о браке с певцом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Предыдущая супруга, исполнительница Рита Дакота, развелась с ним из-за измен.

На ком сейчас женат Влад Соколовский — личная жизнь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Влада Соколовского: муж расстался с Ритой Дакотой из-за отсутствия химии

Певец Влад Соколовский изменял в браке с исполнительницей Ритой Дакотой, что стало причиной их развода. Теперь его нынешняя жена, 26-летняя Ангелина, открыто рассказывает о потенциальных причинах расставания артистов.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», — заявила девушка в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Пара Соколовских недавно присоединилась к участникам проекта. Появление супругов вызвало напряженность на вилле: с особенным подозрением к певцу и его жене отнеслась блогер Айза-Лилуна, подруга Риты Дакоты.

«Я к Владу отношусь настороженно. Их развод с Ритой Дакотой я пропустила буквально через себя. Мы были рядом с Ритой в тот сложный период, ее слезы были на моих руках», — призналась она.

В ответ на заявление Ангелины Айза предупредила девушку о «ред флаге» в поведении Соколовского. Но супруга певца лишь улыбнулась и отметила, что они уже смогли преодолеть все кризисы в отношениях.

У Соколовского есть дочь Мия от брака с Ритой Дакотой, ради которой он поддерживает дружеские отношения с бывшей женой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
«У него никогда такого не было»: жена Влада Соколовского о браке с певцом
13:05
Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике
12:55
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
12:46
В Ленобласти 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
12:39
Группа 25/17 представила клип на песню «Воля»
12:30
Фильм «Красный шелк» вошел в топ-5 китайского кинопроката

Сейчас читают

Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео