«У него никогда такого не было»: жена Влада Соколовского о браке с певцом

Жена Влада Соколовского: муж расстался с Ритой Дакотой из-за отсутствия химии

Певец Влад Соколовский изменял в браке с исполнительницей Ритой Дакотой, что стало причиной их развода. Теперь его нынешняя жена, 26-летняя Ангелина, открыто рассказывает о потенциальных причинах расставания артистов.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», — заявила девушка в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Пара Соколовских недавно присоединилась к участникам проекта. Появление супругов вызвало напряженность на вилле: с особенным подозрением к певцу и его жене отнеслась блогер Айза-Лилуна, подруга Риты Дакоты.

«Я к Владу отношусь настороженно. Их развод с Ритой Дакотой я пропустила буквально через себя. Мы были рядом с Ритой в тот сложный период, ее слезы были на моих руках», — призналась она.

В ответ на заявление Ангелины Айза предупредила девушку о «ред флаге» в поведении Соколовского. Но супруга певца лишь улыбнулась и отметила, что они уже смогли преодолеть все кризисы в отношениях.

У Соколовского есть дочь Мия от брака с Ритой Дакотой, ради которой он поддерживает дружеские отношения с бывшей женой.

