Трамп объявил о введении пошлин на импорт мебели, грузовиков и лекарств

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 октября 2025 года в стране вводятся новые высокие импортные пошлины на несколько категорий товаров. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Пошлина в 25% вводится на все тяжелые грузовики, произведенные за рубежом. Это направлено на защиту таких американских производителей, как Peterbilt, Kenworth, Freightliner и Mack Trucks, а также поддержку финансовой стабильности дальнобойщиков с учетом национальной безопасности.

Также устанавливается 50% пошлина на импорт кухонных шкафов, тумб для ванных комнат и сопутствующих товаров, а также 30% на мягкую мебель.

Помимо этого, 100% сбор на импорт брендированных и запатентованных фармацевтических препаратов, если предприятия-производители не строят производства на территории США. Исключение делается для компаний, уже начавших строительство.

Эти меры введены в рамках борьбы с «недобросовестной внешней конкуренцией» и направлены на стимулирование производства внутри страны и обеспечение национальной безопасности. Ожидается, что новые тарифы затронут крупные международные компании и могут вызвать рост цен на импортируемую продукцию в США. Данные пошлины дополняют уже действующие торговые ограничения и тарифы страны в различных отраслях.

